В Україні завершується процес впровадження електронного обліку деревини
Про це у четвер на нараді за участі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що проходила в Острі на Чернігівщині, заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На сьогодні ми маємо 525 підприємств, які вже підключились до системи електронного обліку (це майже 95% усього ринку), і ми переконані, що це поставить крапку в проблемі нелегального обігу деревини", - сказав Заблоцький.
За словами посадовця, до системи електронного обліку приєдналися уже не тільки державні лісгоспи, а й інші лісокористувачі: Міністерство оборони, комунальні та частина приватних підприємств. Відтак, процеси рубки та руху деревини в більшості випадків є прозорими.
Минулого року, зауважив голова Держлісагентства, до ухвалення відповідних рішень уряду, в системі працювало 73% лісокористувачів.
Заблоцький звернув увагу, що з 1 квітня деревина, яку перевозитимуть без бірок, буде поза законом. Для забезпечення контролю за рухом лісу його відомством розроблено мобільний додаток для органів поліції. Деревина, інформації про яку не буде в додатку, вилучатиметься разом із транспортним засобом, а на осіб, що її транспортуватимуть, накладатимуться санкції.
Нагадаємо, що Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимолфій Милованов заявив про необхідність скасування Україною заборони на експорт необробленої деревини (мораторій на експорт лісу).
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