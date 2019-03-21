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Державна авіакомпанія продала 114 вертолітних двигунів для погашення боргів із зарплати

Двигуни пролежали на території підприємства десятки років
Державна авіаційна компанія "Херсон-Авіа" продала на майданчику OpenMarket (СЕТАМ) 114 двигунів від вертольота Ка-26 за 1,6 млн гривень.
Державна авіакомпанія продала 114 вертолітних двигунів для погашення боргів із зарплати Фото: ДАК "Херсон-Авіа"

Гроші підуть на покриття заборгованості із зарплат, повідомляє LB.ua.

"Ці двигуни вже чотири роки заборонено для експлуатації в Україні, але зі стартовою ціною 503 172 грн торги закінчилися на рівні 1 620 213 грн, що становить приріст 222% від номінальної вартості. Завдяки продажу лота ДАК "Херсон-Авіа" закриє заборгованість із заробітної плати й отримає додаткові кошти на розвиток підприємства", - прокоментував результати торгів генеральний директор ДП СЕТАМ Віктор Вишньов.

Двигуни пролежали на території підприємства десятки років у дерев'яних коробках просто неба.

М-14В26 - радянський авіаційний поршневий радіальний двигун повітряного охолодження. Застосовувався на багатьох типах легких літаків і вертольотів у другій половині XX століття.

"Херсон-Авіа" веде історію із 40-х років минулого століття, коли кілька літаків По-2 ("кукурудзники") Одеського авіазагону стали виконувати польоти з Херсонського аеродрому. У 60-х роках до авіазагону приєднали льотний загін №97 і аеропорт "Херсон", об'єднане підприємство стало називатися Херсонським об'єднаним авіазагоном.

1994 року на його базі було створено держпідприємство "Універсал-Авіа". 2000 року його розділили на дві компанії - аеропорт "Херсон" і Херсонське державне авіаційне підприємство. Останнє через рік перейменували на "Херсон-Авіа".

Станом на 2013 рік, коли "Херсон-Авіа" планували приватизувати, компанії належали два ангари для техобслуговування літаків типу Ан-2, два складські ангари, кілька майстерень. На балансі компанії тоді значилися 26 літаків Ан-2 і 10 вертольотів Ка-26.

Як відомо, станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому.

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21 03 2019 16:10
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