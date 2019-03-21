Державна авіакомпанія продала 114 вертолітних двигунів для погашення боргів із зарплати
Гроші підуть на покриття заборгованості із зарплат, повідомляє LB.ua.
"Ці двигуни вже чотири роки заборонено для експлуатації в Україні, але зі стартовою ціною 503 172 грн торги закінчилися на рівні 1 620 213 грн, що становить приріст 222% від номінальної вартості. Завдяки продажу лота ДАК "Херсон-Авіа" закриє заборгованість із заробітної плати й отримає додаткові кошти на розвиток підприємства", - прокоментував результати торгів генеральний директор ДП СЕТАМ Віктор Вишньов.
Двигуни пролежали на території підприємства десятки років у дерев'яних коробках просто неба.
М-14В26 - радянський авіаційний поршневий радіальний двигун повітряного охолодження. Застосовувався на багатьох типах легких літаків і вертольотів у другій половині XX століття.
"Херсон-Авіа" веде історію із 40-х років минулого століття, коли кілька літаків По-2 ("кукурудзники") Одеського авіазагону стали виконувати польоти з Херсонського аеродрому. У 60-х роках до авіазагону приєднали льотний загін №97 і аеропорт "Херсон", об'єднане підприємство стало називатися Херсонським об'єднаним авіазагоном.
1994 року на його базі було створено держпідприємство "Універсал-Авіа". 2000 року його розділили на дві компанії - аеропорт "Херсон" і Херсонське державне авіаційне підприємство. Останнє через рік перейменували на "Херсон-Авіа".
Станом на 2013 рік, коли "Херсон-Авіа" планували приватизувати, компанії належали два ангари для техобслуговування літаків типу Ан-2, два складські ангари, кілька майстерень. На балансі компанії тоді значилися 26 літаків Ан-2 і 10 вертольотів Ка-26.
Як відомо, станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"