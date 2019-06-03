Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Держбюро розслідувань готове прийняти "справи Майдану" не раніше листопада 2020-го

"Чи буде правильно передати тисячі томів про справи Майдану слідчим ДБР, які не брали участі в розслідуванні...?"
Про це повідомив директор Держбюро розслідувань Роман Труба під час експертного обговорення щодо старту роботу ДБР.
Держбюро розслідувань готове прийняти "справи Майдану" не раніше листопада 2020-го Фото: ukrinform.ua

На уточнювальне питання від адвоката родин Небесної сотні Віталія Титича щодо того, куди нести нові матеріали для відкриття нових проваджень щодо справ Майдану очільник ДБР Роман Труба відповів: "Це питання, яке потребує обговорення та значного часу для вирішення. Чи буде правильно передати тисячі томів про справи Майдану слідчим ДБР, які не брали участі в розслідуванні і водночас забрати ці справи у слідчих, які впродовж 5 років вели розслідування?", повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що невдовзі завершаться повноваження управління спецрозслідувань ГПУ, яке і займалося упродовж 5 років розслідуванням цих проваджень.

"Я вважаю, що кінцевим терміном передачі справ до ДБР має бути листопад 2020-го року. Щодо решти питань - слід ініціювати ширше обговорення", - відповів Роман Труба.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура встановила 66 підозрюваних у вбивствах активістів Євромайдану, 46 із яких втекли в Росію.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2019 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.