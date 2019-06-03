Держбюро розслідувань готове прийняти "справи Майдану" не раніше листопада 2020-го
На уточнювальне питання від адвоката родин Небесної сотні Віталія Титича щодо того, куди нести нові матеріали для відкриття нових проваджень щодо справ Майдану очільник ДБР Роман Труба відповів: "Це питання, яке потребує обговорення та значного часу для вирішення. Чи буде правильно передати тисячі томів про справи Майдану слідчим ДБР, які не брали участі в розслідуванні і водночас забрати ці справи у слідчих, які впродовж 5 років вели розслідування?", повідомляє "Громадське".
Зазначимо, що невдовзі завершаться повноваження управління спецрозслідувань ГПУ, яке і займалося упродовж 5 років розслідуванням цих проваджень.
"Я вважаю, що кінцевим терміном передачі справ до ДБР має бути листопад 2020-го року. Щодо решти питань - слід ініціювати ширше обговорення", - відповів Роман Труба.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура встановила 66 підозрюваних у вбивствах активістів Євромайдану, 46 із яких втекли в Росію.
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