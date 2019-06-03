Держбюро розслідувань готове прийняти "справи Майдану" не раніше листопада 2020-го

"Чи буде правильно передати тисячі томів про справи Майдану слідчим ДБР, які не брали участі в розслідуванні...?"

Про це повідомив директор Держбюро розслідувань Роман Труба під час експертного обговорення щодо старту роботу ДБР.

На уточнювальне питання від адвоката родин Небесної сотні Віталія Титича щодо того, куди нести нові матеріали для відкриття нових проваджень щодо справ Майдану очільник ДБР Роман Труба відповів: "Це питання, яке потребує обговорення та значного часу для вирішення. Чи буде правильно передати тисячі томів про справи Майдану слідчим ДБР, які не брали участі в розслідуванні і водночас забрати ці справи у слідчих, які впродовж 5 років вели розслідування?", повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що невдовзі завершаться повноваження управління спецрозслідувань ГПУ, яке і займалося упродовж 5 років розслідуванням цих проваджень.

"Я вважаю, що кінцевим терміном передачі справ до ДБР має бути листопад 2020-го року. Щодо решти питань - слід ініціювати ширше обговорення", - відповів Роман Труба.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура встановила 66 підозрюваних у вбивствах активістів Євромайдану, 46 із яких втекли в Росію.