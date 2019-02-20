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ГПУ встановила 66 підозрюваних у справі про вбивства на Євромайдані

46 підозрюваних переховуються в Росії
Генеральна прокуратура встановила 66 підозрюваних у вбивствах активістів Євромайдану, 46 із яких втекли в Росію.
ГПУ встановила 66 підозрюваних у справі про вбивства на Євромайдані Фото: twitter.com/vasilymaximov

"Сьогодні, в день 5-ї річниці кривавих подій, я можу твердо сказати: слідство встановило не тільки 66 осіб виконавців, підозрюваних у вбивствах (з них 46 утекли в РФ, решта - під вартою), ГПУ цього року фактично завершила слідство щодо тих, хто віддав злочинні накази, що призвели до вбивств і поранень на Майдані", - написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор додав, що комісія експертів і залучених фахівців на підставі 988 томів матеріалів слідства ухвалила висновки, що загибель і поранення учасників мирних зібрань на Майдані в прямому причинно-наслідковому зв'язку з рішеннями і діями екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та його підлеглих, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його підлеглих, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, екс-начальника Генштабу Володимира Замани.

Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.

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20 02 2019 12:54
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