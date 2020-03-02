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Держмолодьжитло планує за 3-5 років забезпечити доступним житлом 50 тисяч сімей

Про це заявив голова правління фонду Сергій Кімнатний під час презентації звіту про роботу фонду
"За дорученням прем'єр-міністра була створена робоча група під керівництвом міністра економіки, і зараз ми працюємо над концепцією комплексної державної житлової програми. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів зможемо прийняти концепцію і після неї - комплексну програму забезпечення житлом окремих категорій громадян", - сказав Кімнатний.
Держмолодьжитло планує за 3-5 років забезпечити доступним житлом 50 тисяч сімей Фото: industryleadersmagazine.com

Держфонд сприяння молодіжнму житловому будівництву у 2020 році планує створити електронний кабінет клієнта, а за 3-5 років - забезпечити доступним житлом не менше 50 тисяч сімей, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив голова правління фонду Сергій Кімнатний під час презентації звіту про роботу фонду.

"За дорученням прем'єр-міністра була створена робоча група під керівництвом міністра економіки, і зараз ми працюємо над концепцією комплексної державної житлової програми.

Ми сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів зможемо прийняти концепцію і після неї - комплексну програму забезпечення житлом окремих категорій громадян", - сказав Кімнатний.

"Ми ставимо собі амбітну мету: за три-п'ять років забезпечити доступним житлом не менше 50 тис сімей за допомогою різних фінансово-кредитних механізмів", - додав він

За його словами, програма передбачає узагальнення всіх існуючих в країні механізмів забезпечення житлом, вибір найоптимальніших, чітке визначення виконавців та джерел фінансування програм.

Також Держмолодьжитло планує розробити електронний кабінет для клієнтів.

"Ми хочемо створити електронний кабінет клієнта, де він з моменту подачі заявки до останнього платежу по кредиту зможе спілкуватися з представниками Фонду в онлайн режимі. Сподіваюся, в наступному році ми зможемо досягти цієї амбітної мети.

Це спростить для громадян можливість участі в програмах, а також знищить можливі корупційні ризики", - розповів голова правління фонду.

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03 02 2020 14:15
ТЕГИ: житло
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