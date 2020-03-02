Держмолодьжитло планує за 3-5 років забезпечити доступним житлом 50 тисяч сімей
Держфонд сприяння молодіжнму житловому будівництву у 2020 році планує створити електронний кабінет клієнта, а за 3-5 років - забезпечити доступним житлом не менше 50 тисяч сімей, повідомляє "Економічна правда".
Про це заявив голова правління фонду Сергій Кімнатний під час презентації звіту про роботу фонду.
"За дорученням прем'єр-міністра була створена робоча група під керівництвом міністра економіки, і зараз ми працюємо над концепцією комплексної державної житлової програми.
Ми сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів зможемо прийняти концепцію і після неї - комплексну програму забезпечення житлом окремих категорій громадян", - сказав Кімнатний.
"Ми ставимо собі амбітну мету: за три-п'ять років забезпечити доступним житлом не менше 50 тис сімей за допомогою різних фінансово-кредитних механізмів", - додав він
За його словами, програма передбачає узагальнення всіх існуючих в країні механізмів забезпечення житлом, вибір найоптимальніших, чітке визначення виконавців та джерел фінансування програм.
Також Держмолодьжитло планує розробити електронний кабінет для клієнтів.
"Ми хочемо створити електронний кабінет клієнта, де він з моменту подачі заявки до останнього платежу по кредиту зможе спілкуватися з представниками Фонду в онлайн режимі. Сподіваюся, в наступному році ми зможемо досягти цієї амбітної мети.
Це спростить для громадян можливість участі в програмах, а також знищить можливі корупційні ризики", - розповів голова правління фонду.
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