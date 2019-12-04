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Disney запустить власний стрімінговий сервіс вже через п'ять місяців

Вартість його підписки буде практично вдвічі дешевша, ніж у Netflix
Новий онлайн кінотеатр від компанії Walt Disney Co під назвою Disney + офіційно запуститься 12 листопада 2019 року.
Disney запустить власний стрімінговий сервіс вже через п Фото з вільних джерел

Сервіс почне свою роботу в США, вартість підписки буде $6,99 на місяць або $69,99 за рік. Це практично в два рази дешевше, ніж коштує передплата на Netflix. Сервіс відкриється вже з 7,5 тисячами епізодів різних фільмів і серіалів, повідомляє LB.ua.

Чи буде доступна платформа в Україні, поки невідомо.

На сайті вказано, що користувачі отримають доступ до великої бібліотеки театрального і телевізійного контенту, в перший же рік роботи сервіс випустить понад 25 оригінальних серіалів і 10 фільмів. Крім цього, будуть доступні програми і фільми виробництва компаній: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic.

Повідомляється, що після запуску Disney + контент цих компаній буде видалений з платформи Netflix.

До кінця 2024 року компанія Walt Disney Co очікує досягти 60-90 млн передплатників, дві третини яких становитимуть користувачі за межами Америки.

За словами керівника міжнародного підрозділу Disney Кевіна Маєра, швидше за все, компанія почне з часом пропонувати пільгові умови при підключенні загалом пакет послуг, куди увійде сервіс, який показує спортивні трансляції та платформу для більш дорослої аудиторії.

Відзначається, що Disney + буде доступний на телевізорах, що підтримують технологію Smart TV, комп'ютерах, смартфонах, планшетах, а також ігрових приставках.

Нагадаємо, що компанія Walt Disney Company завершила операцію з купівлі кінокомпанії 21st Century Fox. За угоду Disney заплатив більш ніж 71 млрд доларів.

 

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12 04 2019 19:20
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