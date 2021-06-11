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"Дія" призупинить усі послуги на одну ніч: як згенерувати COVID-сертифікат

Як зазначається в повідомленні, необхідні документи зокрема, COVID-сертифікат, можна згенерувати завчасно
У ніч на неділю, 7 листопада, "Дія" переїжджає в новий та більш потужний дата-центр. У період 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів буде недоступне.
"Дія" призупинить усі послуги на одну ніч: як згенерувати COVID-сертифікат Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Як зазначається в повідомленні, необхідні документи зокрема, COVID-сертифікат, можна згенерувати завчасно.

Як згенерувати документ у застосунку та на порталі, можна подивитися за посиланнями тут і тут. Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон, додати у застосунок YourWallet або роздрукувати.

Якщо отримали COVID-сертифікат у застосунку завчасно, він залишиться та працюватиме, але його не можна бути замовити знову в цей проміжок часу, зазначили в прес-службі.

"Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни", - йдеться в повідомленні.

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06 11 2021 14:19
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