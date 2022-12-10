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Дія заощадить 48 млрд гривень на рік - Мінцифри

10 грудня 2022, 12:33
Дія заощадить 48 млрд гривень на рік - Мінцифри
Фото: з вільних джерел
Користування електронними послугами у додатку Дія за прогнозами дасть сумарний економічний та антикорупційний ефект для держави на рівні 48 млрд гривень у 2022 році.

Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"16,3 млрд гривень – такий сумарний економічний та антикорупційний ефект лише від електронних послуг у Дії 2020-2021 роках. А прогноз за підсумками 2022 року становить на рівні 48 млрд гривень", – написав він.

За словами Федорова, переведення кожної сфери в онлайн призводить до ліквідації корупції.

"Важливий приклад - цифровізація сфери будівництва. Раніше за оформлення документів на будівництво громадяни та бізнес були змушені платити великі хабарі. Зараз все прозоро у кілька кліків на порталі Дія та сайті e-construction", - зазначив він.

 У результаті завдяки впровадженню Єдиної державної електронної системи вдалося заощадити державі 3 млрд гривень на рік.

Запуск електронних лікарняних дозволив заощадити 4 млрд гривень щороку, оскільки раніше, до диджиталізації е-лікарняних, щороку за листками непрацездатності з держбюджету виплачувалося понад 18 млрд гривень, і "частина коштів йшла на куплені в інтернеті довідки".

"За даними Мінфіну, до 10% усіх соціальних виплат неефективні. На соціальну сферу щороку витрачається більше коштів – понад 700 млрд гривень, які складно відстежити. Це субсидії, пенсійні виплати та інше. Запуск Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволить заощадити бюджет до 11 млрд гривень щороку", – навів Федоров наступний приклад та додав, що робота над цим ще ведеться.

Нагадаємо, що в Україні дозволили використовувати водійське посвідчення лише з додатку "Дія" без пластикового аналога.

ДіяМінцифраФедоров

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