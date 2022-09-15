Діяльність "ОПЗЖ" остаточно заборонили в Україні

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.

Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Рішення про заборону функціонування "ОПЗЖ" було прийнято на підставі указу Президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

"ОПЗЖ" фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави.

Встановлено причетність провідних функціонерів "ОПЗЖ" до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Водночас від початку військової агресії слідчі СБУ:

- здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;

- у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

Таким чином, рішення про заборону "ОПЗЖ" є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває.