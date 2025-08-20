Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Маск пригальмував із планами створення власної партії – WSJ

20 серпня 2025, 16:01
Маск пригальмував із планами створення власної партії – WSJ
Фото: Getty Images
Він хоче зосередитись на власних компаніях.

Американський мільярдер Ілон Маск тимчасово відклав плани щодо створення власної політичної партії та наразі зосереджується на бізнесі й підтримці контактів із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з планами підприємця.

За інформацією видання, Маск не хоче відштовхувати впливових республіканців, зокрема Венса, якого розглядають як потенційного наступника руху MAGA («Make America Great Again»). Він визнав, що створення третьої політичної сили могло б зашкодити цим відносинам.

Джерела додають, що мільярдер розглядає можливість використати частину власних ресурсів для підтримки Венса у разі його балотування на виборах президента у 2028 році. На виборах 2024-го Маск витратив майже $300 млн на підтримку Дональда Трампа та інших республіканців.

Водночас Маск офіційно не відкидає ідеї створення нової політичної сили — він може повернутися до цього питання напередодні проміжних виборів до Конгресу у 2027 році. Нещодавно його команда навіть скасувала зустріч із консультантами, які спеціалізуються на кампаніях третіх партій, щоб бізнесмен міг більше уваги приділити власним компаніям.

WSJ підкреслює, що відмова Маска від створення партії є вигідною для Республіканської партії, адже у США треті політичні сили традиційно відбирають голоси в основних.

Втім, після публікації матеріалу Маск відреагував у соцмережі X, заявивши:

"Ніщо зі сказаного WSJ не слід сприймати як правду".

У липні Маск анонсував створення нової «Американської партії» після розбіжностей із президентом Дональдом Трампом щодо податково-бюджетного законопроєкту. Тоді він навіть провів опитування в X, у якому близько 65% користувачів підтримали ідею створення третьої сили.

СШАІлон МаскПартіяДжей Ді Венс

Останні матеріали

путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється