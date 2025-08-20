Маск пригальмував із планами створення власної партії – WSJ

Він хоче зосередитись на власних компаніях.

Американський мільярдер Ілон Маск тимчасово відклав плани щодо створення власної політичної партії та наразі зосереджується на бізнесі й підтримці контактів із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з планами підприємця.

За інформацією видання, Маск не хоче відштовхувати впливових республіканців, зокрема Венса, якого розглядають як потенційного наступника руху MAGA («Make America Great Again»). Він визнав, що створення третьої політичної сили могло б зашкодити цим відносинам.

Джерела додають, що мільярдер розглядає можливість використати частину власних ресурсів для підтримки Венса у разі його балотування на виборах президента у 2028 році. На виборах 2024-го Маск витратив майже $300 млн на підтримку Дональда Трампа та інших республіканців.

Водночас Маск офіційно не відкидає ідеї створення нової політичної сили — він може повернутися до цього питання напередодні проміжних виборів до Конгресу у 2027 році. Нещодавно його команда навіть скасувала зустріч із консультантами, які спеціалізуються на кампаніях третіх партій, щоб бізнесмен міг більше уваги приділити власним компаніям.

WSJ підкреслює, що відмова Маска від створення партії є вигідною для Республіканської партії, адже у США треті політичні сили традиційно відбирають голоси в основних.

Втім, після публікації матеріалу Маск відреагував у соцмережі X, заявивши:

"Ніщо зі сказаного WSJ не слід сприймати як правду".

У липні Маск анонсував створення нової «Американської партії» після розбіжностей із президентом Дональдом Трампом щодо податково-бюджетного законопроєкту. Тоді він навіть провів опитування в X, у якому близько 65% користувачів підтримали ідею створення третьої сили.