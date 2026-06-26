До Києва приїхала міністерка юстиції Німеччини: обговорить правову співпрацю

Вона також візьме участь у заходах до річниці Конституції України.

Федеральна міністерка юстиції та захисту прав споживачів Німеччини Штефані Губіґ прибула до Києва з одноденним візитом.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

Губіґ заявила, що її візит приурочений до 30-ї річниці Конституції України. Вона наголосила, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну.

"Ми будемо підтримувати Україну у захисті її свободи на зовнішній арені – у відбитті російського вторгнення, у досягненні справедливого миру. І ми також будемо підтримувати Україну у зміцненні верховенства права всередині країни", – зазначила вона.

Міністерка також візьме участь у конференції, присвяченій річниці Конституції України.

Крім того, вона анонсувала підписання програми співпраці між Україною та Німеччиною у правовій сфері на найближчі роки. Документ, зокрема, стосуватиметься підтримки євроінтеграційного шляху України.

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