До Києва приїхала міністерка юстиції Німеччини: обговорить правову співпрацю
Федеральна міністерка юстиції та захисту прав споживачів Німеччини Штефані Губіґ прибула до Києва з одноденним візитом.
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.
Губіґ заявила, що її візит приурочений до 30-ї річниці Конституції України. Вона наголосила, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну.
"Ми будемо підтримувати Україну у захисті її свободи на зовнішній арені – у відбитті російського вторгнення, у досягненні справедливого миру. І ми також будемо підтримувати Україну у зміцненні верховенства права всередині країни", – зазначила вона.
Міністерка також візьме участь у конференції, присвяченій річниці Конституції України.
Крім того, вона анонсувала підписання програми співпраці між Україною та Німеччиною у правовій сфері на найближчі роки. Документ, зокрема, стосуватиметься підтримки євроінтеграційного шляху України.
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