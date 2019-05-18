Доба в ООС: Бойовики здійснили сім обстрілів, поранено військового
"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в штабі ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Павлопіль, Новотроїцьке та Гнутове.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази біля населених пунктів Золоте-4, Новгородське і Кримське.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 отримали поранення.
З початку цієї доби ворог з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кримське у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Внаслідок обстрілів з початку цієї доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" вранці, 17 травня, обстріляли населений пункт Золоте в Попаснянському районі, снаряд влучив у житловий будинок. Мешканці будинку, куди прилетів снаряд, у момент удару були у дворі і не постраждали.
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