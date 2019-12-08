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Доба в зоні ООС: бойовики вісім разів відкривали вогонь

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.
Доба в зоні ООС: бойовики вісім разів відкривали вогонь Фото: ООС

Про ситуацію станом на 7 годину 12 серпня повідомив штаб ООС. 

Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", -звітують військові.

Нагадаємо, що на думку представника України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Романа Безсмертного, після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах, поки не збереться "нормандський формат".

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