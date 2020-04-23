Доставка посилок: "Укрпошта" і "МАУ" відновили прямий рейс до Нью-Йорка

Зазначається, що на час карантину пошту до США досталятимуть пасажирськими літаками, перебудованими під доставку вантажів

"Вчора в Борисполі ми завантажили 20 тонн пошти або більше 30 тисяч посилок, які будуть доставлені літаком нашого партнера МАУ прямим рейсом в Нью-Йорк. На борту продукція малого та середнього бізнесу на експорт, яка надійде до пошти США вже сьогодні. Загальна вартість вантажу або проданих товарів - приблизно 1,5 млн доларів", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Укрпошта" 23 квітня відправила понад 30 тисяч посилок із аеропорту "Бориспіль" літаком авіакомпанії "МАУ", який виконуватиме прямий рейс до Нью-Йорка.

Про це повідомляє прес-служба копанії, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що на час карантину пошту до США досталятимуть пасажирськими літаками, перебудованими під доставку вантажів.

"Усі відправлення, які завантажені на рейс до США, пройшли оформленння на українській митниці у період з 14 по 21 квітня", - йдеться у повідомленні.

"Вчора в Борисполі ми завантажили 20 тонн пошти або більше 30 тисяч посилок, які будуть доставлені літаком нашого партнера МАУ прямим рейсом в Нью-Йорк. На борту продукція малого та середнього бізнесу на експорт, яка надійде до пошти США вже сьогодні. Загальна вартість вантажу або проданих товарів - приблизно 1,5 млн доларів", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, на рейсі - відправлення від приблизно 5 тисяч українських підприємців.

"У нас продовжує діяти програма лояльності для експортерів і ми не підвищуємо вартість доставки, хоча витрати на транспортування пошти на різні напрямки зросли у 3-4 рази", - додав Смілянський.

В "Укрпошті" повідомили, що на рейс завантажені посилки та дрібні пакети, а також EMS (Express Mail Service).

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