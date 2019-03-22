ПОЛІТИКА НОВИНИГрузинська опозиція висунула в мери муніципалітету Зугдіді (шосте за величиною місто Грузії) колишню першу леді Сандру Рулофс, дружину екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дружину Саакашвілі висунули в мери грузинського міста Зугдіді
Рулофс пообіцяла в разі перемоги перетворити місто на "острівець порядності в Грузії"
Фото: EPA/UPG
Рулофс пообіцяла в разі перемоги переїхати жити до Зугдіді та перетворити місто на "острівець порядності в Грузії", повідомляє LB.ua.
Позачергові вибори глави Зугдіді відбудуться в травні 2019 року. Член "Грузинської мрії" Лаша Гогія, що обіймав посаду, покинув її у вересні 2018 року. Пізніше, у листопаді, він був затриманий за звинуваченням в одержанні хабара.
Опозиційний лідер Григол Вашадзе, озвучуючи рішення руху "Сила в єдності", назвав майбутні проміжні вибори генеральною репетицією парламентських виборів 2020 року.
Нагадаємо, що Служба безпеки України відновила розслідування проти колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух Нових сил" Михаїла Саакашвілі.
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22 03 2019 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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