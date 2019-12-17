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Дубілет анонсував можливість виплати зарплати на будь-яку картку за вибором працівника

Від працівника вимагатимуть тільки вказати номер рахунку
Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет анонсував ліквідацію "зарплатного рабства".
Дубілет анонсував можливість виплати зарплати на будь-яку картку за вибором працівника Фото: Економічна Правда

Про це йдеться у фейсбуці міністра, передає LB.ua.

За його словами, ця реформа була задумана Міністерством фінансів, а не ним як співвласником Монобанку (спільний проєкт Універсал Банку Сергія Тігіпка і колишніх менеджерів ПриватБанку, які пішли з установи після націоналізації).

"В Україні існує явище, яке дуже дивує жителів розвинених країн - "зарплатний проєкт". Це коли підприємство і банк домовляються про виплату зарплати, не питаючи думки співробітників. Їм просто вказують, на картку якого банку вони будуть отримувати гроші", - написав Дубілет.

"Ми хочемо ввести систему, яка дозволить українцям вільно вибирати банки і при цьому не вимагатиме від бухгалтерів зайвої роботи. Ідея дуже проста - зробити, як у Європі. Працівник просто вказує бухгалтеру свій IBAN (хто пропустив, IBAN - це номер рахунку, як у Європі, який у нас ввели цього року), а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидає гроші, куди треба", - додав він.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заклало в макроекономічному прогнозі зростання середньої заробітної плати у 2020 році на 17%, до 12497 гривень, а у 2022 році на 50%, до 16047 гривень.

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17 12 2019 12:40
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