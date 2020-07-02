Дубілет про прив'язку SIM-карт до паспортів: Не на часі

Зараз фокус влади повинен бути в тому, щоб якомога більше все дерегулювати, а потім вже "докручувати гайки", якщо буде така потреба

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що на сьогоднішній день введення продажу мобільних SIM-карт у прив'язці до паспортів не на часі.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна",передає "Економічна правда".

"Це додаткова регуляція. Якщо ми зробимо регуляцію, що ти купуєш SIM-карту тільки за паспортом, це додаткове навантаження і для громадян, і для бізнесу", - зазначив Дубілет, відповідаючи на питання, чи буде в Україні введено прив’язку мобільних SIM-карт до паспортів.

За його словами, зараз фокус влади повинен бути в тому, щоб якомога більше все дерегулювати, а потім вже "докручувати гайки", якщо буде така потреба.

"Зараз так багато реформ у сфері дерегуляції, що відволікати і нашу увагу, і увагу суспільства не на часі, як і викликати цим додаткове громадське занепокоєння", - сказав Дубілет.

Нагадаємо, що з нагоди запуску електронного сервісу «Дія» національний телеком-оператор “Київстар” робить доступ до цього застосунку безлімітним і без плати за трафік.