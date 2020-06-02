Київстар надає доступ до застосунку «Дія» без плати за трафік
Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.
«Відсьогодні з нагоди запуску електронного сервісу «Дія» Київстар робить доступ до цього застосунку безлімітним. Тобто абоненти зможуть користуватися можливостями «Дії» без списання мегабайтів», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив президент Київстар Олександр Комаров, його компанія активно інвестує у нові технології та будує 4G мережу по всій Україні. Завдяки цьому дедалі більше українських громадян можуть скористатися державними та іншими послугами онлайн. «А безлімітний доступ до мобільного застосунку «Дія» – один з прикладів партнерства держави та бізнесу в інтересах громадян», – підкреслив він.
Як повідомлялося, «Дія» – це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді та спростить користування державними послугами онлайн. Без тарифікації мобільного інтернету його зможуть використовувати всі абоненти Київстар, незалежно від форми обслуговування. Завантажити застосунок можна за посиланнями для Android nf iOS.
Нагадаємо, що проєкт спілкування з державними органами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року. Передбачається, що громадянин зможе написати у месенджер на єдиний акаунт держави, а відповідь отримати з конкретного відомства.
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