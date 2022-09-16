Дублікати втрачених документів можна замовити на порталі "Дія"
Про це повідомили в пресслужбі поштового оператора.
"Українці, які через війну втратили оригінали документів, проте не мають змоги відновити їх в ДРАЦС, можуть замовити дублікати на порталі Дія та отримати доставку Укрпоштою. Доставка здійснюється за тарифом "Укрпошта Документи", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, щоб скористатися доставкою від "Укрпошти", потрібно на порталі Дія обрати відповідний спосіб доставки документів за адресою або до найближчого відділення.
Повторно замовити свідоцтво чи витяг можна як для себе, так і для найближчих родичів. Для цього потрібно додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки.
Також онлайн можна замовити витяги з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, зміни імені, шлюбу (укладання та розірвання).
Як повідомляв iPress, "Укрпошта" розпочне виплату пенсій на деокупованих територіях Харківської області.
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