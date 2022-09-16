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Дублікати втрачених документів можна замовити на порталі "Дія"

Щоб скористатися доставкою від "Укрпошти", потрібно на порталі Дія обрати відповідний спосіб доставки документів за адресою або до найближчого відділення
АТ "Укрпошта" доставляє дублікати свідоцтв та витяги з Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), замовлені через портал Дія.
 

Про це повідомили в пресслужбі поштового оператора.

"Українці, які через війну втратили оригінали документів, проте не мають змоги відновити їх в ДРАЦС, можуть замовити дублікати на порталі Дія та отримати доставку Укрпоштою. Доставка здійснюється за тарифом "Укрпошта Документи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, щоб скористатися доставкою від "Укрпошти", потрібно на порталі Дія обрати відповідний спосіб доставки документів за адресою або до найближчого відділення.

Повторно замовити свідоцтво чи витяг можна як для себе, так і для найближчих родичів. Для цього потрібно додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Також онлайн можна замовити витяги з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, зміни імені, шлюбу (укладання та розірвання).

Як повідомляв iPress, "Укрпошта" розпочне виплату пенсій на деокупованих територіях Харківської області.

 

 

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16 09 2022 11:41
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