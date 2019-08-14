Двом топменеджерам ДТЕК висунули підозри у справі "Роттердам+"

Одному з них суд вже обрав запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн

Національне антикорупційне бюро порушило справи щодо двох топменеджерів компанії ДТЕК, яка належит Рінату Ахметову. Одному з них суд вже обрав запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн.

Згідно з повідомленням, 14 серпня суд обрав запобіжний захід для генерального директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового у вигляді застави 10 млн грн, повідомляє "Громадське".

Окрім цього, підозрюваним оголосили ще одного топменеджера компанії - директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха. Йому засідання суду наразі не призначили.

Зазначимо, що менеджерів ДТЕК підозрюють у завданні державі збитків на загальну суму 18,87 млрд грн через введення формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як "Роттердам+".

Нагадаємо, що 8 серпня НАБУ оголосило про підозру шістьом особам у завданні державі збитків на 18,87 мільярда гривень через формулу "Роттердам+". Серед обвинувачених — колишнє керівництво НКРЕКП та менеджери "ДТЕК" Рината Ахметова.

У відповідь на звинувачення НАБУ колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що історія "Роттердам+" - це "розкручена медійно-юридична бульбашка".

У "ДТЕК" заявили, що запровадження формули ціноутворення на теплову електроенергію дозволило "встановити прозорі правила роботи на гуртовому ринку електроенергії, які раніше буди відсутні".

Раніше представник президента у Кабміні заявляв, що формула "Роттердам+" не діє в Україні з кінця травня.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким пропонує замінити формулу "Роттердам+" на "Роттердам-", виключивши з неї вартість доставки вугілля з порту міста Роттердам.

Зазначимо, що формула "Роттердам+" втратила свою актуальність після запровадження нового ринку електроенергії 1 липня 2019 року. Так, в умовах ринку, ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок, тобто попит та пропозиція.