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У справі "Ротердам+" повідомили підозри екс-голові НКРЕКП і ще п'ятьом особам

"Безпосередньо підозра вручена 2 особам – начальнику управління енергоринку НКРЕКП та чинному директору ДП "Оператор ринку", який у період запровадження "Роттердам+" був членом НКРЕКП"
Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шістьом особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП, у так званій справі "Ротердам+".
У справі "Ротердам+" повідомили підозри екс-голові НКРЕКП і ще п Дмитро Вовк. Фото: patriot.donetsk.ua

"8 серпня повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зловживання яких завдали понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків", - йдеться у повідомленні САП, інформує УП.

Четверо інших підозрюваних (начальник відділу НКРЕКП, керівник управління НКРЕКП, заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України та директор департаменту однієї з компаній зазначеної групи) наразі перебувають за межами України. Їм повідомили про підозру заочно та викликали для проведення слідчих та процесуальних дій.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Розслідування встановило, що екс-голова та екс-член НКРЕКП за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

Досудове слідство у провадженні триває. Наразі НАБУ встановлює усіх осіб, що причетні до скоєння злочину та вживає заходів для відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, що ррезидент України Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроект, яким планується запровадити нову формулу ціноутворення на електроенергію, що виробляється теплоелектростанціями. Назва формули — "Роттердам-".

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08 08 2019 12:40
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