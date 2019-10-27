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Дифтерія в Ужгороді: до міста привезли 8 доз сироватки

15 хворих іноземних студентів Ужгородського національного університету перебувають в обласній інфекційній лікарні. Цей випадок став другим у 2019 році випадком захворювання на дифтерію в Україні
До Ужгорода спеціальним транспортом доставили 8 доз сироватки від дифтерії.
Дифтерія в Ужгороді: до міста привезли 8 доз сироватки Фото: gettyimages.com

Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі здоров’я, повідомляє "Громадське".

"В Ужгород спецтранспортом доставлено 8 флаконів дифтерійного антитоксину по три дали Львівська та Чернівецька області, два - Івано-Франківська", - розповіла в.о. директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

Зазначається, що ще 100 доз сироватки придбала Індія, зараз перевіряється наявність реєстрації цього препарату в Україні. Нагадаємо, саме студенти з Індії захворіли на дифтерію в Ужгороді.

"Якщо він (препарат - ред.) відповідатиме всім вимогам, то вже 30 жовтня його доставлять літаком в Ужгород. Наразі стан хворих на дифтерію стабільний, нових випадків захворювання не виявлено", - йдеться у повідомленні.

15 хворих іноземних студентів Ужгородського національного університету перебувають в обласній інфекційній лікарні. Цей випадок став другим у 2019 році випадком захворювання на дифтерію в Україні. Раніше захворювання зафіксували у Хмельницькому.

Після випадку зі студентами з Індії у Києві на дифтерію захворів 9-річний учень ліцею. Ще один випадок захворювання зафіксували на Тернопільщині.

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27 10 2019 11:55
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