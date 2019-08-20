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В Іспанії близько 80 людей отруїлося бактеріями в м'ясних продуктах

З 80 інфікованих осіб, 15 вагітних
В іспанській автономній області Андалусії зафіксували спалах лістерії, у результаті якого близько 80 людей отруїлися м’ясними продуктами.
В Іспанії близько 80 людей отруїлося бактеріями в м Фото: allanbevere.com

11 жінок перебувають під наглядом гінекологічної служби. 56 осіб госпіталізували. Більшість пацієнтів перебувають у Севільї, повідомило The Olive Press. 

Потерпілі їли м’ясні продукти компанії Magrudis з Севільї. М’ясний рулет компанії називають джерелом поширення бактерії. 

15 серпня сімейний бізнес Magrudis, який працював з 2013 року, припинив виробництво. У компанії визнали, що понад 2000 її м’ясних продуктів були заражені лістерією. 

Лістерія — бактерія, яка викликає у здорових людей легку хворобу, але може бути смертельно небезпечною для людей з ослабленою імунною системою. Симптомами зараження є гарячка, болі в м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.

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