В Іспанії близько 80 людей отруїлося бактеріями в м'ясних продуктах

В іспанській автономній області Андалусії зафіксували спалах лістерії, у результаті якого близько 80 людей отруїлися м’ясними продуктами.

11 жінок перебувають під наглядом гінекологічної служби. 56 осіб госпіталізували. Більшість пацієнтів перебувають у Севільї, повідомило The Olive Press.

Потерпілі їли м’ясні продукти компанії Magrudis з Севільї. М’ясний рулет компанії називають джерелом поширення бактерії.

15 серпня сімейний бізнес Magrudis, який працював з 2013 року, припинив виробництво. У компанії визнали, що понад 2000 її м’ясних продуктів були заражені лістерією.

Лістерія — бактерія, яка викликає у здорових людей легку хворобу, але може бути смертельно небезпечною для людей з ослабленою імунною системою. Симптомами зараження є гарячка, болі в м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.