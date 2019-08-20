НОВИНИВ іспанській автономній області Андалусії зафіксували спалах лістерії, у результаті якого близько 80 людей отруїлися м’ясними продуктами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії близько 80 людей отруїлося бактеріями в м'ясних продуктах
З 80 інфікованих осіб, 15 вагітних
Фото: allanbevere.com
11 жінок перебувають під наглядом гінекологічної служби. 56 осіб госпіталізували. Більшість пацієнтів перебувають у Севільї, повідомило The Olive Press.
Потерпілі їли м’ясні продукти компанії Magrudis з Севільї. М’ясний рулет компанії називають джерелом поширення бактерії.
15 серпня сімейний бізнес Magrudis, який працював з 2013 року, припинив виробництво. У компанії визнали, що понад 2000 її м’ясних продуктів були заражені лістерією.
Лістерія — бактерія, яка викликає у здорових людей легку хворобу, але може бути смертельно небезпечною для людей з ослабленою імунною системою. Симптомами зараження є гарячка, болі в м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.
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