"Динамо" розпочало підготовку до гри з "Шахтарем"
У цей день відбудеться українське дербі "Динамо" - "Шахтар" (Донецьк), повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", повідомляє "Укрінформ".
Динамівці сьогодні розпочали підготовку до майбутньої зустрічі з "гірниками". У вівторок команда провела ранкове тренування на базі в Кончі-Заспі.
У наступні дні кияни проводитимуть вечірні тренування, а в п'ятницю, напередодні гри, на команду чекає традиційний "заїзд" на базу.
Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 4 липня, початок о 19.30.
У нинішньому сезоні "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися вже п'ять разів. У Суперкубку і Кубку України перемоги здобуло "Динамо", а всі три матчі чемпіонату були за "Шахтарем". "Помаранчево-чорні" вже оформили чемпіонське звання. Тим часом динамівці утримують другу сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи луганську "Зорю" на два очки, а чернігівську "Десну" - на три.
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