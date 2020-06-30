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"Динамо" розпочало підготовку до гри з "Шахтарем"

У нинішньому сезоні "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися вже п'ять разів
Наступний матч футболісти київського "Динамо" проведе найближчої суботи на столичному НСК "Олімпійський".
"Динамо" розпочало підготовку до гри з "Шахтарем" Фото: ukrinform.ua

У цей день відбудеться українське дербі "Динамо" - "Шахтар" (Донецьк), повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", повідомляє "Укрінформ".

Динамівці сьогодні розпочали підготовку до майбутньої зустрічі з "гірниками". У вівторок команда провела ранкове тренування на базі в Кончі-Заспі.

У наступні дні кияни проводитимуть вечірні тренування, а в п'ятницю, напередодні гри, на команду чекає традиційний "заїзд" на базу.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 4 липня, початок о 19.30.

У нинішньому сезоні "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися вже п'ять разів. У Суперкубку і Кубку України перемоги здобуло "Динамо", а всі три матчі чемпіонату були за "Шахтарем". "Помаранчево-чорні" вже оформили чемпіонське звання. Тим часом динамівці утримують другу сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи луганську "Зорю" на два очки, а чернігівську "Десну" - на три.

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30 06 2020 12:29
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