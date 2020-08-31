"Динамо" стартуватиме у Лізі чемпіонів матчем проти голландського клубу
а підсумками жеребкування цієї стадії, суперником команди Мірчі Луческу став голландський АЗ, повідомляє "РБК-Україна".
Також шляхом жеребкування (чию кулю витягли першим) було визначено господарів поєдинку. Кияни візьмуть суперника вдома.
Зазначимо, в новому сезоні матчі кваліфікації не передбачають ігор у відповідь. Протистояння третього раунду відбору буде складатися з однієї зустрічі і переможець відразу виходить в плей-офф раунд, де повертається класичний формат двох поєдинків вдома та на виїзді.
У разі невдачі на будь-якій стадії команда автоматично перейде до групового раунду Ліги Європи.
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 15 і 16 вересня без глядачів на трибунах.
Нагадаємо, що у четвер, 30 липня, відбулася презентація нового головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу.
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