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Диверсії на залізниці залишаються проблемою для росії – розвідка Британії

08 листопада 2023, 13:34
Диверсії на залізниці залишаються проблемою для росії – розвідка Британії
Диверсії на залізницях з боку антивоєнних активістів продовжує залишатися серйозною проблемою для росії.

Про це міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"Дані розслідування російського незалежного видання "Медіазона", згідно з яким станом на жовтень 2023 року 76 справ про диверсії на залізниці дійшли до суду. Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких віком до 24 років, були притягнуті до кримінальної відповідальності", - йдеться в дописі. 

З початку цього року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури росії з'явилися попередження про те, що, згідно з Кримінальним кодексом рф, диверсія може бути покарана аж до довічного ув'язнення.

Військова логістика росії, в тому числі постачання для війни проти України, як і раніше, залежить від залізниці, пише британське міністерство оборони. 

Оскільки практично всі методи відкритого інакомислення заборонені в росії, диверсії продовжують бути привабливими для меншості молодих людей як метод протесту проти "Спеціальної військової операції".

"Оскільки практично всі методи відкритого висловлення незгоди заборонені в росії, диверсії залишаються доступним методом протесту проти "спеціальної воєнної операції" для меншості молодих людей", – додали в розвідці. 

Днями розвідка Британії написала, що економіка росії може "перегрітися" через війну в Україні.

 

Розвідка Британії

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