СПОРТ НОВИНИАнглійський футбольний клуб "Ліверпуль" шукає заміну головному тренеру Юргену Клоппу, який незабаром може очолити збірну Німеччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джеррард може змінити Клоппа в "Ліверпулі"
Фото: Getty Images
За даними британського видання Mirror, замінити німця в англійському клубі може наставник "Рейнджерс" Стівен Джеррард, передає Укрінформ.
Клопп, швидше за все, прийме пропозицію збірної Німеччини і залишить "Ліверпуль", який після 25 турів Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) посідає 6-е місце в турнірній таблиці.
Джеррард грав у "Ліверпулі" з 1998 по 2015 рік. З 2018 року 40-річний фахівець очолює "Рейнджерс", який вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА і лідирує в чемпіонаті Шотландії.
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