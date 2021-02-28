Джеррард може змінити Клоппа в "Ліверпулі"

Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" шукає заміну головному тренеру Юргену Клоппу, який незабаром може очолити збірну Німеччини.

За даними британського видання Mirror, замінити німця в англійському клубі може наставник "Рейнджерс" Стівен Джеррард, передає Укрінформ.

Клопп, швидше за все, прийме пропозицію збірної Німеччини і залишить "Ліверпуль", який після 25 турів Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) посідає 6-е місце в турнірній таблиці.

Джеррард грав у "Ліверпулі" з 1998 по 2015 рік. З 2018 року 40-річний фахівець очолює "Рейнджерс", який вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА і лідирує в чемпіонаті Шотландії.

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