Екс-гендиректор "Укроборонпрому" вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю концерну

Також концерн втратив можливість за результатами перевірок притягнути працівників "Укрспецекспорту" до відповідальності.

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін затвердив новий статут ДК "Укрспецекспорт", згідно з яким позбавив "Укроборонпром" контролю над компанією.

19 серпня на той момент гендиректор концерну Павло Букін затвердив нову редакцію статуту одного з найбільших підприємств концерну – ДК "Укрспецекспорт", повідомляє "Українська правда".

Згідно з новою редакцією, директор "Укрспецекспорту" може призначати працівників (окрім своїх заступників), встановлювати рівень зарплат, планувати штатний розклад. Усе це – без погодження з "Укроборонпромом".

Також концерн втратив можливість за результатами перевірок притягнути працівників "Укрспецекспорту" до відповідальності.

Журналісти стверджують, що правки до статуту, які затвердив Букін, максимально розширюють повноваження керівництва "Укрспецекспорту" і позбавляють "Укроборонпром" від функції регулятора цієї компанії.

Нагадаємо, що російського шпигуна, який працював в "Укроборонпромі", засудили до дев'яти років тюрми.