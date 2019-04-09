Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Екс-гендиректор "Укроборонпрому" вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю концерну

Також концерн втратив можливість за результатами перевірок притягнути працівників "Укрспецекспорту" до відповідальності.
Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін затвердив новий статут ДК "Укрспецекспорт", згідно з яким позбавив "Укроборонпром" контролю над компанією.
Екс-гендиректор "Укроборонпрому" вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю концерну Фото: president.gov.ua

19 серпня на той момент гендиректор концерну Павло Букін затвердив нову редакцію статуту одного з найбільших підприємств концерну – ДК "Укрспецекспорт", повідомляє "Українська правда"

Згідно з новою редакцією, директор "Укрспецекспорту" може призначати працівників (окрім своїх заступників), встановлювати рівень зарплат, планувати штатний розклад. Усе це – без погодження з "Укроборонпромом".

Також концерн втратив можливість за результатами перевірок притягнути працівників "Укрспецекспорту" до відповідальності.

Журналісти стверджують, що правки до статуту, які затвердив Букін, максимально розширюють повноваження керівництва "Укрспецекспорту" і позбавляють "Укроборонпром" від функції регулятора цієї компанії.

Нагадаємо, що російського шпигуна, який працював в "Укроборонпромі", засудили до дев'яти років тюрми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2019 22:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.