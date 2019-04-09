Екс-гендиректор "Укроборонпрому" вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю концерну
19 серпня на той момент гендиректор концерну Павло Букін затвердив нову редакцію статуту одного з найбільших підприємств концерну – ДК "Укрспецекспорт", повідомляє "Українська правда".
Згідно з новою редакцією, директор "Укрспецекспорту" може призначати працівників (окрім своїх заступників), встановлювати рівень зарплат, планувати штатний розклад. Усе це – без погодження з "Укроборонпромом".
Також концерн втратив можливість за результатами перевірок притягнути працівників "Укрспецекспорту" до відповідальності.
Журналісти стверджують, що правки до статуту, які затвердив Букін, максимально розширюють повноваження керівництва "Укрспецекспорту" і позбавляють "Укроборонпром" від функції регулятора цієї компанії.
Нагадаємо, що російського шпигуна, який працював в "Укроборонпромі", засудили до дев'яти років тюрми.
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