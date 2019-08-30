Ексголова НКРЕКП Вовк із дружиною і дітьми у квітні виїхав у Бельгію

Колишній голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк з дружиною і дітьми у квітні виїхав у Бельгію.

"Вручити повідомлення про підозру особисто Вовку виявилося неможливо, оскільки, згідно з інформацією з баз даних Державної прикордонної служби України, останній 28.04.2019 виїхав з території України в м. Брюссель, Бельгія, і відтоді не повертався в Україну. Цивільна дружина Вовка з дітьми 30.04.2019 року також покинула територію України в напрямку Брюсселя", - йдеться в постанові Солом'янського районного суду від 20 серпня, який відмовив НАБУ про обрання запобіжного заходу Вовкові у вигляді утримання під вартою.

НАБУ попросило Інтерпол оголосити Вовка в міжнародний розшук, але станом на 30 серпня, згідно із сайтом Інтерполу, його немає в міжнародному розшуку.

Нагадаємо, що Вовка і ще п'ятьох осіб НАБУ підозрює в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст.364 КК) під час упровадження формули "Роттердам+". За версією слідства, вона принесла споживачам понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.

Вовк заявив, що не повернеться в Україну через відсутність довіри до правоохоронної і судової системи.

Зазначимо, що формула "Роттердам+" втратила свою актуальність після запровадження нового ринку електроенергії 1 липня 2019 року. Так, в умовах ринку, ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок, тобто попит та пропозиція.