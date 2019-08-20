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Суд відмовився заочно заарештувати ексголову НКРЕКП Вовка

САП має намір оскаржити це рішення
Солом'янський районний суд Києва відмовився обрати запобіжним заходом утримання під вартою для колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка, який проходить підозрюваним у "справі Роттердам+".
Суд відмовився заочно заарештувати ексголову НКРЕКП Вовка Дмитро Вовк. Фото: patriot.donetsk.ua

Таке рішення було прийнято у вівторок, повідомляє LB.ua.

Тож суд відмовився задовольнити клопотання прокурора.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити це рішення.

Нагадаємо, ще один фігурант справи - директор державного підприємства "Оператор ринку" Володимир Євдокимов вийшов з-під варти в СІЗО після внесення застави у 2 мільйони гривень.

8 серпня НАБУ оголосило про підозру шістьом особам у завданні державі збитків на 18,87 мільярда гривень через формулу "Роттердам+". Серед обвинувачених — колишнє керівництво НКРЕКП та менеджери "ДТЕК" Рината Ахметова.

У відповідь на звинувачення НАБУ колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що історія "Роттердам+" - це "розкручена медійно-юридична бульбашка".

У "ДТЕК" заявили, що запровадження формули ціноутворення на теплову електроенергію дозволило "встановити прозорі правила роботи на гуртовому ринку електроенергії, які раніше буди відсутні".

Раніше представник президента у Кабміні заявляв, що формула "Роттердам+" не діє в Україні з кінця травня.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким пропонує замінити формулу "Роттердам+" на "Роттердам-", виключивши з неї вартість доставки вугілля з порту міста Роттердам.

Зазначимо, що формула "Роттердам+" втратила свою актуальність після запровадження нового ринку електроенергії 1 липня 2019 року. Так, в умовах ринку, ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок, тобто попит та пропозиція.

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20 08 2019 16:55
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