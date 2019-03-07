Екс-керівник Ford і Chrysler помер
Якокка допоміг запустити Mustang у Ford і врятував Chrysler від банкрутства, його хитрість, винахідливість зробили його одним з найуспішніших продавців свого покоління, пише The Washington Post.
Причиною його смерті стали ускладнення, викликані хворобою Паркінсона, про це повідомила дочка Лі Якокка.
Якокка працював у Ford Motor Company з 1946 році, брав участь і розробці моделей, але в 1978 був звільнений онуком засновника компанії Генрі Фордом II. Після цього Якокка перейшов в Chrysler, де став гендиректором і президентом концерну. Пішов з компанії в 1992 році.
Раніше відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс, який раніше виступав за "Севілью", "Реал", "Арсенал", загинув 1 червня в автомобільній аварії на трасі A-376 дорогою із Севільї в Утреру.
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