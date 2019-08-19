ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що експертиза підтвердила автентичність записів розмов бізнесмена Сергія Курченка, який перебуває в розшуку, і Михайла Саакашвілі, слідство буде відновлено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експертиза записів розмов Курченка і Саакашвілі підтвердила їх автентичність, - Генпрокурор
Слідство у цій справі триватиме
Фото: unian.ua
"Буквально минулого тижня ГПУ отримала нарешті експертизу, яка підтверджує, що розмова Курченка і Саакашвілі, що має ознаки державної зради, не змонтована, а голоси відповідають голосам Курченка і Саакашвілі", - підкреслив генпрокурор, повідомляє LB.ua.
Експертизу провів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції.
Після отримання результатів експертиз, слідство у цій справі буде тривати.
Нагадаємо, що всім суддям Окружного адміністративного суду Києва, яких викликали на допити до Генеральної прокуратури України, вручили підозри.
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