Експертиза записів розмов Курченка і Саакашвілі підтвердила їх автентичність, - Генпрокурор

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що експертиза підтвердила автентичність записів розмов бізнесмена Сергія Курченка, який перебуває в розшуку, і Михайла Саакашвілі, слідство буде відновлено.

"Буквально минулого тижня ГПУ отримала нарешті експертизу, яка підтверджує, що розмова Курченка і Саакашвілі, що має ознаки державної зради, не змонтована, а голоси відповідають голосам Курченка і Саакашвілі", - підкреслив генпрокурор, повідомляє LB.ua.

Експертизу провів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції.

Після отримання результатів експертиз, слідство у цій справі буде тривати.

Нагадаємо, що всім суддям Окружного адміністративного суду Києва, яких викликали на допити до Генеральної прокуратури України, вручили підозри.