Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Експертиза записів розмов Курченка і Саакашвілі підтвердила їх автентичність, - Генпрокурор

Слідство у цій справі триватиме
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що експертиза підтвердила автентичність записів розмов бізнесмена Сергія Курченка, який перебуває в розшуку, і Михайла Саакашвілі, слідство буде відновлено.
Експертиза записів розмов Курченка і Саакашвілі підтвердила їх автентичність, - Генпрокурор Фото: unian.ua

"Буквально минулого тижня ГПУ отримала нарешті експертизу, яка підтверджує, що розмова Курченка і Саакашвілі, що має ознаки державної зради, не змонтована, а голоси відповідають голосам Курченка і Саакашвілі", - підкреслив генпрокурор, повідомляє LB.ua.

Експертизу провів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції.

Після отримання результатів експертиз, слідство у цій справі буде тривати.

Нагадаємо, що всім суддям Окружного адміністративного суду Києва, яких викликали на допити до Генеральної прокуратури України, вручили підозри.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2019 19:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.