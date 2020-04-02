Експериментальна вакцина не допомогла вилікувати ВІЛ
Про це повідомляє BBC,передає "Громадське".
Вакцину HVTN 702 випробували на вибірці з 5000 жителів Південної Африки (де рівень зараження ВІЛ — один із найвищих у світі). Частині добровольців ввели ін’єкцію з експериментальною вакциною, а частині — плацебо. Однак в обох групах рівень зараження ВІЛ виявився приблизно однаковим.
«Вакцина від ВІЛ необхідна, щоб подолати пандемію (хвороби — ред.), і ми сподівалися, що ця вакцина буде дієвою. На жаль, це не так», — заявив представник Національного інституту охорони здоров’я США Ентоні Фосі.
Він додав, що нині науковці працюють над іншими способами лікування ВІЛ.
Нагадаємо, що Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків