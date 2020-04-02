Експериментальна вакцина не допомогла вилікувати ВІЛ

"Вакцина від ВІЛ необхідна, щоб подолати пандемію, і ми сподівалися, що ця вакцина буде дієвою. На жаль, це не так"

Національний інститут охорони здоров’я США оголосив, що експериментальна вакцина HVTN 702 для лікування вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) не пройшла клінічні випробування.

Про це повідомляє BBC,передає "Громадське".

Вакцину HVTN 702 випробували на вибірці з 5000 жителів Південної Африки (де рівень зараження ВІЛ — один із найвищих у світі). Частині добровольців ввели ін’єкцію з експериментальною вакциною, а частині — плацебо. Однак в обох групах рівень зараження ВІЛ виявився приблизно однаковим.

«Вакцина від ВІЛ необхідна, щоб подолати пандемію (хвороби — ред.), і ми сподівалися, що ця вакцина буде дієвою. На жаль, це не так», — заявив представник Національного інституту охорони здоров’я США Ентоні Фосі.

Він додав, що нині науковці працюють над іншими способами лікування ВІЛ.

Нагадаємо, що Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.