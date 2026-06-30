Експрем'єр Польщі передає орден Ярослава Мудрого музею Волинської трагедії

Моравецький отримав орден Ярослава Мудрого після початку повномасштабного вторгнення рф.

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький передає український орден Ярослава Мудрого Меморіальному музею жертв Волинської різанини. За його словами, після надання одній з українських військових частин найменування "Героїв УПА" відносини між Києвом та Варшавою опустилися до стану, якого вони давно не переживали.

Про це пише RMF24.

"Нехай ця нагорода стане символом пам'яті про десятки тисяч невинних поляків, жорстоко вбитих під час Волинської різанини. Якщо корумпована українська еліта не може цього зробити, я зроблю це за них", – заявив Моравецький.

Чинний депутат від "Права і Справедливості" закликав прийняти законопроєкт, що запроваджує покарання за "пропаганду символіки, пов'язаної з Бандерою". Також він вимагає заборони на виділення будь-яких коштів фондам та неурядовим організаціям, які можуть бути "навіть підозрювані у скоєнні таких жахливих діянь, як згода на прославляння українських злочинців".

Моравецький отримав орден Ярослава Мудрого після початку повномасштабного вторгнення рф. У музей Волинської трагедії він передає його для того, щоб усі відвідувачі мали "додатковий привід замислитися над жорстокими, моторошними злочинами, скоєними на Волині".

Заяву Моравецький оголосив на пресконференції, де його супроводжував депутат Європарламенту від "ПіС" Міхал Дворчик, який також оголосив про повернення нагороди, отриманої від Зеленського, до того ж музею в Хелмі. "Ми вважаємо, що співпраця між поляками та українцями можлива. Ми вважаємо, що вона має відбутися, але вона має ґрунтуватися на правді. Примирення можливе лише тоді, коли ми стоїмо в правді", – заявив депутат.

Нагадаємо, у польському уряді заявили, що будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо наша держава не відмовиться від заходів вшанування борців за незалежність у минулому столітті, зокрема не припинить називати героєм провідника ОУН Степана Бандеру.