Екс-радника Обами можуть звинуватити у лобіюванні інтересів Януковича, - NYT
Так, упродовж тривалого часу слідчі розслідують дані про період роботи Крейга на фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom та його дії від імені українського уряду часів Януковича.
Зокрема, Крейг готував звіт для Білого дому щодо ув'язнення командою Януковича екс-прем'єрки Юлії Тимошенко. Планувалося, що висновки звіту спростують закиди про політичну мотивацію цієї справи.
"Рішення про притягнення до відповідальності пана Крейга, який був адвокатом у Білому домі під час першого терміну президентства Барака Обами, очікується впродовж найближчих тижнів", — повідомляє The New York Times.
Якщо проти 74-річного Крейга висунуть обвинувачення, то він стане першим демократом, обвинуваченим у контексті розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори США 2016-го.
Як зазначає The New York Times, Крейга можуть звинуватити у співпраці з Манафортом з метою приховування фінансування фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, яка у 2012 та 2013 роках отримала 5,2 млн доларів від українського олігарха, імені якого наразі не називають.
Нагадаємо, 14 вересня Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів, а також в змові з метою перешкоджати правосуддю - за допомогою здійснення впливу на свідків.
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