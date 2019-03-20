Екс-радника Обами можуть звинуватити у лобіюванні інтересів Януковича, - NYT

У США найближчим часом оголосять рішення у справі проти колишнього радника президента Барака Обами юриста Грегорі Крейга. Його підозрюють у незаконному лобіювання інтересів екс-президента України Віктора Януковича.

Так, упродовж тривалого часу слідчі розслідують дані про період роботи Крейга на фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom та його дії від імені українського уряду часів Януковича.

Зокрема, Крейг готував звіт для Білого дому щодо ув'язнення командою Януковича екс-прем'єрки Юлії Тимошенко. Планувалося, що висновки звіту спростують закиди про політичну мотивацію цієї справи.

"Рішення про притягнення до відповідальності пана Крейга, який був адвокатом у Білому домі під час першого терміну президентства Барака Обами, очікується впродовж найближчих тижнів", — повідомляє The New York Times.

Якщо проти 74-річного Крейга висунуть обвинувачення, то він стане першим демократом, обвинуваченим у контексті розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори США 2016-го.

Як зазначає The New York Times, Крейга можуть звинуватити у співпраці з Манафортом з метою приховування фінансування фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, яка у 2012 та 2013 роках отримала 5,2 млн доларів від українського олігарха, імені якого наразі не називають.