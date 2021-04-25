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Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень

Епіфаній закликав вірян, зокрема громадян, які потрапляють в зону ризику, дотримуватися правил карантину, носити маски й уникати стовпотворінь
Центральна влада передала фактично повноваження на місця, де кожна громада на місці ухвалює рішення залежно від того, в якій зоні вони перебувають.
Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень Фото: Shutterstock

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень, однак Церква вживе всіх заходів для безпеки вірян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Храми будуть відкриті. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ. І є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння відбуватимуться", - розповів Єпіфаній в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Він зазначив, що центральна влада передала фактично повноваження на місця, де кожна громада на місці ухвалює рішення залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це "червона" зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звісно, обмеження посилюються.

"Це стосується також і церковних ієрархів. Як ми зараз бачимо в усій Україні, архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірян із закликом про важливість обмеження проведення масових богослужінь. І це нормально, кожен вирішує на місці. А централізовано у нас вже ухвалено відповідні рішення про те, як потрібно поводитися в цих складних умовах", - наголосив митрополит.

Також Епіфаній закликав вірян, зокрема громадян, які потрапляють в зону ризику, дотримуватися правил карантину, носити маски й уникати стовпотворінь.

За його словами, "церква робитиме все від неї залежне, щоб задовольнити духовні потреби наших вірян, іноді навіть без безпосереднього спілкування. Бо сучасні засоби комунікації дають можливість це робити".

Нагадаємо, що МОЗ України дало рекомендації щодо організації Великодніх свят в умовах пандемії

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25 04 2021 11:12
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