Facebook і eBay видалятимуть фейкові відгуки
Також Facebook і eBay зобов'язалися вжити заходів з блокування і запобігання фейковому контенту з продажу предметів у майбутньому,передає LB.ua.
"Facebook погодився представити більш надійні системи для виявлення і видалення такого контенту, а eBay удосконалив свої наявні фільтри, щоб краще ідентифікувати і блокувати списки для продажу або обміну фейковими відгуками", - сказано в повідомленні.
В управлінні з питань конкуренції відзначили, що фальшиві відгуки завдають значної шкоди покупцям і бізнесу.
"Ми раді, що Facebook і eBay роблять правильні речі, взявши на себе зобов'язання вирішити цю проблему і допомагаючи захистити свої сайти від повідомлень з фальшивими відгуками, - цитує видання виконавчого директора CMA Андреа Косчеллі.
Нагадаємо, що компанія Facebook розробляє власну операційну систему й окуляри доповненої реальності.
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