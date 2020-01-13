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Facebook і eBay видалятимуть фейкові відгуки

Компанії підписали угоду щодо протидії фальшивим відгукам на товари
Британське управління з питань конкуренції і ринків (CMA) заявило, що Facebook і eBay підписали спеціальні угоди, щоб краще виявляти, розслідувати і реагувати на фальшиві відгуки про товари на своїх сайтах.
Facebook і eBay видалятимуть фейкові відгуки Фото: telegraph

Також Facebook і eBay зобов'язалися вжити заходів з блокування і запобігання фейковому контенту з продажу предметів у майбутньому,передає LB.ua.

"Facebook погодився представити більш надійні системи для виявлення і видалення такого контенту, а eBay удосконалив свої наявні фільтри, щоб краще ідентифікувати і блокувати списки для продажу або обміну фейковими відгуками", - сказано в повідомленні.

В управлінні з питань конкуренції відзначили, що фальшиві відгуки завдають значної шкоди покупцям і бізнесу.

"Ми раді, що Facebook і eBay роблять правильні речі, взявши на себе зобов'язання вирішити цю проблему і допомагаючи захистити свої сайти від повідомлень з фальшивими відгуками, - цитує видання виконавчого директора CMA Андреа Косчеллі.

Нагадаємо, що компанія Facebook розробляє власну операційну систему й окуляри доповненої реальності.

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13 01 2020 18:00
ТЕГИ: Facebook, фейк, eBay
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