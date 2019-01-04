Facebook відкриє таємниці алгоритмів стрічки новин

Нова функція стане доступною для деяких користувачів вже сьогодні

Facebook запускає нову функцію, що пояснить яким чином алгоритми вирішують, що показувати у стрічці новин користувачів соцмережі.

Нова кнопка "Чому я бачу цей пост?" показуватиме, які дії призвели до такої поведінки алгоритмів Facebook.

Компанія вперше надасть доступ користувачам до такої інформації у мобільному застосунку і на сайті, повідомляє BBC.

Facebook, Twitter, YouTube та інші соцмережі критикували за використання алгоритмів, які визначають, що рекомендувати користувачам, не пояснюючи, як це працює.

Як повідомили у Facebook в коментарі BBC, нова функція стане доступною для деяких користувачів вже сьогодні. Повністю вона запрацює до 2 травня.

Нагадаємо, компанія Facebook заявила, що заборонить на своїх платформах (включно з Instagram) поширення висловлювань на підтримку білого націоналізму та сепаратизму. Нові правила будуть діяти з наступного тижня.