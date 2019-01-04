Facebook відкриє таємниці алгоритмів стрічки новин
Нова кнопка "Чому я бачу цей пост?" показуватиме, які дії призвели до такої поведінки алгоритмів Facebook.
Компанія вперше надасть доступ користувачам до такої інформації у мобільному застосунку і на сайті, повідомляє BBC.
Facebook, Twitter, YouTube та інші соцмережі критикували за використання алгоритмів, які визначають, що рекомендувати користувачам, не пояснюючи, як це працює.
Як повідомили у Facebook в коментарі BBC, нова функція стане доступною для деяких користувачів вже сьогодні. Повністю вона запрацює до 2 травня.
Нагадаємо, компанія Facebook заявила, що заборонить на своїх платформах (включно з Instagram) поширення висловлювань на підтримку білого націоналізму та сепаратизму. Нові правила будуть діяти з наступного тижня.
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