Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Facebook відкриє таємниці алгоритмів стрічки новин

Нова функція стане доступною для деяких користувачів вже сьогодні
Facebook запускає нову функцію, що пояснить яким чином алгоритми вирішують, що показувати у стрічці новин користувачів соцмережі.
Facebook відкриє таємниці алгоритмів стрічки новин Фото: gettyimages.com

Нова кнопка "Чому я бачу цей пост?" показуватиме, які дії призвели до такої поведінки алгоритмів Facebook.

Компанія вперше надасть доступ користувачам до такої інформації у мобільному застосунку і на сайті, повідомляє BBC.

Facebook, Twitter, YouTube та інші соцмережі критикували за використання алгоритмів, які визначають, що рекомендувати користувачам, не пояснюючи, як це працює.

Як повідомили у Facebook в коментарі BBC, нова функція стане доступною для деяких користувачів вже сьогодні. Повністю вона запрацює до 2 травня.

Нагадаємо, компанія Facebook заявила, що заборонить на своїх платформах (включно з Instagram) поширення висловлювань на підтримку білого націоналізму та сепаратизму. Нові правила будуть діяти з наступного тижня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2019 12:51
ТЕГИ: Facebook
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.