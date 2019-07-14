CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ фіналі чоловічого одиночного розряду Вімблдону зустрілися перша і друга ракетки турніру– Новак Джокович і Роджер Федерер, відповідно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Федерер і Джокович на Вімблдоні видали епічну фінальну битву
Вперше в історії вирішального матчу Вімблдону був зіграний тай-брейк
Фото: EPA/UPG
5-сетова битва тривала без 3-х хвилин 5 годин і завершилася перемогою лідера посіву 7:6 (7-5), 1:6, 7:6 (7-4), 4:6, 13:12 (7-3 ), повідомляє LB.ua.
Примітно, що вперше в історії вирішального матчу Вімблдону був зіграний тай-брейк. Це правило було введено перед початком нинішнього турніру.
Попутно Новак і Роджер встановили рекорд турніру, зігравши найдовший фінал Вімблдону в історії чоловічого одиночного розряду.
Зауважимо, що для серба цей титул Вімблдону став п'ятим. До цього він перемагав 2011, 2014 року, 2015 і 2018 року.
Нагадаємо, що нещодавно перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в своїй кар’єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону.
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14 07 2019 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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