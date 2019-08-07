Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд

В 1/8 фіналу найпрестижнішого травяного турніру серії Великого Шолому Світоліна у двох сетах здолала хорватку Петру Мартич - 6:4, 6:2

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в своїй кар’єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону.

У стартовому сеті, який тривав більше години, Світоліна першою взяла брейк, після чого програла гейм на своїй подачі. Втім за рахунку 3:4 на користь Мартич Еліна виграла три гейми поспіль і взяла перший сет.

У другій партії українка одразу ж виграла чотири гейми, і до кінця сету віддала суперниці лише дві подачі.

Цією перемогою Світоліна оновила національний рекорд і пробилася до чвертьфіналу турніру в Великобританії, чого не вдавалось досягти ще жодному з українських гравців.

У наступній стадії Еліна зустрінеться з переможницею чеського дербі між Кароліною Плішковою і Кароліною Муховою.

Нагадаємо що інша українка Даяна Ястремська, яка потрапила до 1/8, не змогла пробитись до чвертьфіналу, програвши китаянці у трьох сетах - 4:6, 6:1, 2:6.