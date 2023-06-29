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ПОЛІТИКА

Чехія заборонила виступати на території країни спортсменам, які представляють рф

29 червня 2023, 19:04
Чехія заборонила виступати на території країни спортсменам, які представляють рф
Фото: ukrinform.ua
Зазначається, що уряд запровадив заборону на участь окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Чеську Республіку, у спортивних змаганнях і матчах, які організовуються на території рф.

Уряд Чехії в середу ввечері підтримав пропозицію Міністерства спорту про заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють російську федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території.

Про це йдеться в повідомленні чеського уряду.

"Кабмін за пропозицією міністра освіти, молоді та спорту погодився із забороною на участь окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють російську федерацію, у спортивних змаганнях і матчах, які організовуються на території Чеської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд запровадив заборону на участь окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Чеську Республіку, у спортивних змаганнях і матчах, які організовуються на території рф.

"Пропозиція виходила від ініціативи спортивних спілок і була підтримана керівництвом Національного агентства спорту", - пояснили в уряді.

Також ще одним важливим пунктом обговорення в уряді стало рішення про занесення Володимира Петровича Євтушенка та Фелікса Володимировича Євтушенка до національного санкційного списку.

Повідомлялось, що Володимир Євтушенков є провідним російським бізнесменом, який разом зі своїм сином надає російському уряду значні ресурси.

Згідно з представленим документом, Євтушенков має давні тісні стосунки з високопоставленими російськими чиновниками і є членом кількох торгово-промислових палат, сприяючи роботі стратегічних секторів російської економіки, що є важливими джерелами доходів для російської держави та уряду.

Включення до списку санкцій означає, що цим особам заборонено в'їзд до Чехії, проведення будь-яких фінансових операцій через чеські структури і заморожування в країні всіх активів. Одночасно Чехія пропонує внести ці імена до санкційного списку Євросоюзу.

Раніше повідомлялось, що уряд Чехії назвав росію прямою загрозою, а Китай – системним суперником у новій стратегії безпеки, схваленій кабінетом міністрів. Це відображає завершення періоду миру і стабільності в Європі, який спостерігався після Холодної війни.

ЧехіяБілорусьспортрф тероризм

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