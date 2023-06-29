Чехія назвала росію загрозою, а Китай – системним викликом у новій стратегії безпеки

Країна переглянула відносини з Пекіном та москвою.

Уряд Чехії назвав росію прямою загрозою, а Китай – системним суперником у новій стратегії безпеки, схваленій кабінетом міністрів. Це відображає завершення періоду миру і стабільності в Європі, який спостерігався після Холодної війни.

Про це повідомляє Reuters.

Чехія повинна ретельно підготуватися до можливості того, що вона може стати частиною збройного конфлікту, хоча ризик прямого нападу на країну залишається низьким, йдеться в стратегічному документі.

Країна переглянула відносини з росією та Китаєм, коли нинішній уряд прийшов до влади наприкінці 2021 року, після того, як попередні уряди та колишній президент Мілош Земан намагалися налагодити тісніші відносини з Пекіном та москвою.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року нинішній правоцентристський уряд підтримав Київ, направивши йому військову техніку, зокрема танки, і став одним із найактивніших західних союзників України.

"росія цілеспрямовано діє проти політичної, економічної та соціальної стабільності Чехії. Вона становить фундаментальну загрозу нашій безпеці", - йдеться в стратегічному документі.

"Китай ставить під сумнів міжнародний порядок. Це має негативні наслідки для євроатлантичної безпеки. росія і Китай зацікавлені в тому, щоб послабити вплив і єдність демократичних країн. Це системне суперництво має довгостроковий характер", - додається в документі.

Попередня стратегія безпеки країни, яка є основою для формування політики, від 2015 року не згадувала росію чи Китай безпосередньо.

Відносини Чехії з росією стали напруженими у 2021 році, ще до повномасштабної війни проти України, після того, як чеські спецслужби звинуватили москву у причетності до вибухів на складі зброї у 2014 році, що призвело до висилки десятків російських дипломатів. росія заперечувала ці звинувачення.

У стратегії сказано, що рф використовує гібридні дії для послаблення демократичних інститутів і дестабілізації суспільства.

"Якщо в росії не відбудеться фундаментальних і глибоких політичних і суспільних змін, вона залишатиметься загрозою для європейського простору незалежно від результату війни проти України", - йдеться в документі.

Відносини Чехії з Китаєм "охололи", коли не вдалося реалізувати плани щодо великих китайських інвестицій, а також після того, як представники чеського уряду пішли на зближення з Тайванем, хоча країна не має офіційних дипломатичних відносин з островом.

Чехія також активно застерігає від використання китайських технологій у критично важливих об'єктах інфраструктури.

"Існує ризик, пов'язаний з китайськими інвестиціями в чеську і європейську критичну інфраструктуру, домінуванням у стратегічних ланцюгах поставок, контролем над ключовими товарами і розвитком нових та революційних технологій, в основному штучного інтелекту, що не відповідають етичним нормам і міжнародним стандартам", - йдеться в новій стратегії безпеки країни.