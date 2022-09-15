Ferrari презентувала свій перший позашляховик

Це найпотужніший і найшвидший у світі кросовер, який можна назвати сімейним суперкаром.

В Італії відбулася презентація Ferrari Purosangue. Це перший кросовер бренду, який надійде у продаж у 2023 році за ціною від 390 000 євро, сказано на офіційному сайті.

Зазначається, що нетиповий автомобіль підвищеної прохідності може конкурувати лише з Lamborghini Urus та Aston Martin DBX.

Авто має дуже довгий капот, а салон зсунутий максимально назад, що досить нестандартно для кросовера. Проте виражений "ніс" поєднується з тоненькими фарами у стилі Ferrari SF90 Stradale. Задні крила розширені, їх підкреслюють тоненькі ліхтарі.

Унікальна риса дизайну авто - дверцята без віконних рамок.

У салоні поєднуються шкіра та карбон. На кермо винесені кнопки керування склоочисниками, поворотниками та світлом фар. Передня панель з окремими 10,2-дюймовими дисплеями для водія та переднього пасажира – хвилеподібна.

Ferrari Purosangue 2023 оснащений 6,5-літровим V12 на 725 к. с. і 715 Н∙м, восьмиступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 3,3 сек і розвиває швидкість понад 310 км/год.

Також в авто повний привід, керовані задні колеса та активна підвіска зі змінним кліренсом. Карбоново-керамічні гальма Brembo дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку лише 32,8 м.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині курсуватимуть поїзди на водневому двигуні.