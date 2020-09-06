CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що вітчизняні фільми, серіали, вистави та книжки мають бути українською мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фільми, серіали, вистави та книжки мають бути українською — Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко направив лист до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо повернення фінансування на підтримку культури, зокрема йдеться про виділення на це 2 млрд грн
Фото: Facebook
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.
“Моя позиція — український продукт, у першу чергу, повинен бути українською мовою. Тому зроблю все, щоб ще більше продуктів — книг, вистав, кіно — з’являлись українською мовою”, - зазначив Ткаченко.
Він нагадав про те, що як продюсер першим припинив співпрацю з Росією після 2014 року.
Нагадаємо, що Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2020 року.
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