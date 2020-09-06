Фільми, серіали, вистави та книжки мають бути українською — Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко направив лист до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо повернення фінансування на підтримку культури, зокрема йдеться про виділення на це 2 млрд грн

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що вітчизняні фільми, серіали, вистави та книжки мають бути українською мовою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

“Моя позиція — український продукт, у першу чергу, повинен бути українською мовою. Тому зроблю все, щоб ще більше продуктів — книг, вистав, кіно — з’являлись українською мовою”, - зазначив Ткаченко.

Він нагадав про те, що як продюсер першим припинив співпрацю з Росією після 2014 року.

Нагадаємо, що Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2020 року.