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Фільми, серіали, вистави та книжки мають бути українською — Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко направив лист до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо повернення фінансування на підтримку культури, зокрема йдеться про виділення на це 2 млрд грн
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що вітчизняні фільми, серіали, вистави та книжки мають бути українською мовою.
Фільми, серіали, вистави та книжки мають бути українською — Ткаченко Фото: Facebook

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

“Моя позиція — український продукт, у першу чергу, повинен бути українською мовою. Тому зроблю все, щоб ще більше продуктів — книг, вистав, кіно — з’являлись українською мовою”, - зазначив Ткаченко.

Він нагадав про те, що як продюсер першим припинив співпрацю з Росією після 2014 року.

Нагадаємо, що Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2020 року.

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09 06 2020 12:40
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