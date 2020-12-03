FlixBus і українські автостанції підписали меморандум про співпрацю: що він передбачає

"Партнерство з українськими автостанціями важливе для нас, тому що для нас найвищим пріорітетом є комфорт пасажирів"

Зазначається, що меморандум про співпрацю підписали 12 березня у Харкові.

Автобусний оператор FlixBus розпочав співпрацю з Всеукраїнською асоціацією автостанцій - сторони, зокрема, співпрацюватимуть щодо точок продажу квитків та зупинок на маршрутах, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що меморандум про співпрацю підписали 12 березня у Харкові.

"Сторони узгодили загальні критерії співпраці. Автостанції націлені на співпрацю з FlixBus у двох напрямках- як точки продажу квитків та як зупинки на майбутніх маршрутах Україною, тоді як FlixBus поділиться своїм досвідом та знаннями щодо європейських стандартів подорожей та надасть підтримку в просуванні України у світі та залученні більшої кількості пасажирів до країни", - йдеться у повідомленні.

"Партнерство з українськими автостанціями важливе для нас, тому що для нас найвищим пріорітетом є комфорт пасажирів.

FlixBus завжди намагається зупинятись на головних автостанціях, які грають роль пересадочного вузла - там пасажири можуть пересідати на різні види транспорту, а також трохи відпочити чи купити квитки у касі.

Ми хочемо співпрацювати з українськими автостанціями на основі взаємної вигоди і довіри, і стати їхнім партнером у нових можливостях їхнього розвитку і модернізації", - заявив керуючий директор FlixBus в Україні та Польщі Міхал Леман.

Нагадаємо, що Flixbus анонсував рейси з Києва до Праги та Варшави за п'ять євро