FlixBus і українські автостанції підписали меморандум про співпрацю: що він передбачає
Автобусний оператор FlixBus розпочав співпрацю з Всеукраїнською асоціацією автостанцій - сторони, зокрема, співпрацюватимуть щодо точок продажу квитків та зупинок на маршрутах, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що меморандум про співпрацю підписали 12 березня у Харкові.
"Сторони узгодили загальні критерії співпраці. Автостанції націлені на співпрацю з FlixBus у двох напрямках- як точки продажу квитків та як зупинки на майбутніх маршрутах Україною, тоді як FlixBus поділиться своїм досвідом та знаннями щодо європейських стандартів подорожей та надасть підтримку в просуванні України у світі та залученні більшої кількості пасажирів до країни", - йдеться у повідомленні.
"Партнерство з українськими автостанціями важливе для нас, тому що для нас найвищим пріорітетом є комфорт пасажирів.
FlixBus завжди намагається зупинятись на головних автостанціях, які грають роль пересадочного вузла - там пасажири можуть пересідати на різні види транспорту, а також трохи відпочити чи купити квитки у касі.
Ми хочемо співпрацювати з українськими автостанціями на основі взаємної вигоди і довіри, і стати їхнім партнером у нових можливостях їхнього розвитку і модернізації", - заявив керуючий директор FlixBus в Україні та Польщі Міхал Леман.
Нагадаємо, що Flixbus анонсував рейси з Києва до Праги та Варшави за п'ять євро
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