Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

FlixBus і українські автостанції підписали меморандум про співпрацю: що він передбачає

"Партнерство з українськими автостанціями важливе для нас, тому що для нас найвищим пріорітетом є комфорт пасажирів"
Зазначається, що меморандум про співпрацю підписали 12 березня у Харкові.
FlixBus і українські автостанції підписали меморандум про співпрацю: що він передбачає Фото: FlixBus

Автобусний оператор FlixBus розпочав співпрацю з Всеукраїнською асоціацією автостанцій - сторони, зокрема, співпрацюватимуть щодо точок продажу квитків та зупинок на маршрутах, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що меморандум про співпрацю підписали 12 березня у Харкові.

"Сторони узгодили загальні критерії співпраці. Автостанції націлені на співпрацю з FlixBus у двох напрямках- як точки продажу квитків та як зупинки на майбутніх маршрутах Україною, тоді як FlixBus поділиться своїм досвідом та знаннями щодо європейських стандартів подорожей та надасть підтримку в просуванні України у світі та залученні більшої кількості пасажирів до країни", - йдеться у повідомленні.

"Партнерство з українськими автостанціями важливе для нас, тому що для нас найвищим пріорітетом є комфорт пасажирів.

FlixBus завжди намагається зупинятись на головних автостанціях, які грають роль пересадочного вузла - там пасажири можуть пересідати на різні види транспорту, а також трохи відпочити чи купити квитки у касі.

Ми хочемо співпрацювати з українськими автостанціями на основі взаємної вигоди і довіри, і стати їхнім партнером у нових можливостях їхнього розвитку і модернізації", - заявив керуючий директор FlixBus в Україні та Польщі Міхал Леман.

Нагадаємо, що Flixbus анонсував рейси з Києва до Праги та Варшави за п'ять євро

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2020 17:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.