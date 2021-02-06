Фонд гарантування отримав рекордний мільярд від продажу майна збанкрутілих банків

Загалом у травні проведено 581 відкритий електронний аукціон, із них 46 – результативні. Решта торгів не відбулися через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі майна

Фонд гарантування у травні на аукціонах з продажу майна збанкрутілих банків отримав 996 мільйонів гривень, що стало рекордом за три роки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Загалом у травні проведено 581 відкритий електронний аукціон, із них 46 – результативні. Решта торгів не відбулися через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі майна.

Зокрема, у травні Фонд продав майно "Місто Банку" на 228,8 млн грн, ліквідацію якого розпочали у січні цьогоріч. Найдорожчим активом став готель "Вікторія", що "пішов з молотка" за 139,3 млн грн. Головний офіс банку у центрі Києва продали за 84 млн грн.

Усі кошти, отримані від продажу активів збанкрутілих банків, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

У травні успішні аукціони провели з продажу активів 12 банків. Найбільше отримали від "Родовід Банку" (293,4 млн грн), банку "Фінанси та Кредит" (229,3 млн грн), "Місто Банку" (228,8 млн грн) та КБ "Фінансова Ініціатива" (148 млн грн).

Крім того продавалися активи АТ "Дельта", "Златобанку", "ВТБ банку", "Аркади", "Банку Велес", "Вектор Банку", "Діамантбанку" та "Банку Камбіо".

Станом на 1 червня 2021 року за результатами 46 успішних аукціонів уже отримано оплату за 15 лотами на загальну суму 99,1 млн грн, за шістьма з них укладено договори купівлі-продажу активів на суму понад 5 млн грн. Окрім цього, протягом травня від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам виручено 317 238 грн.