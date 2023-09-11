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G20 виступила як єдине ціле – Блінкен

11 вересня 2023, 14:10
G20 виступила як єдине ціле – Блінкен
Twitter
Держсекретар США Ентоні Блінкен став на захист спільної декларації лідерів G20 щодо війни росії в Україні.

Він заявив, що група виступила як єдине ціле.

Про це Блінкен сказав в інтерв’ю CNN.

"Країни G20 у цій заяві відстоювали важливість територіальної цілісності, суверенітету — і це дуже зрозуміло. Я був у кімнаті, коли всі лідери говорили… з президентом Байденом, і з усього, що вони говорили, було дуже ясно, що вони не тільки хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і довгострокових умовах. І було також дуже ясно, що наслідки російської агресії відчуваються в усіх країнах G20, і в усіх країнах, що розвиваються", - заявив держсекретар. 

Блінкен додав, що G20 виступила як єдине ціле".

"Той факт, що ми маємо колективну заяву, знову ж таки, що підтверджує важливість України, її територіальну цілісність і суверенітет, говорить багато про що", - сказав американський політик.

Байден про G20 висловився так: на саміті панувала згода щодо справедливого миру в Україні.
деклараціяБлінкенсаміт G20

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