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Галерея в Італії продала картину Мікеланджело як NFT-токен

Так вона хоче відшкодувати збитки, завдані пандемією
Галерея Уффіці в італійській Флоренції продала за 140 тисяч євро на аукціоні NFT-версію картини Мікеланджело "Мадонна Доні". Частину коштів галерея витратить на відшкодування збитків через вимушене закриття на час пандемії.
Галерея в Італії продала картину Мікеланджело як NFT-токен "Мадонна Доні" в галереї Уффіці, Італія Фото: Petar Milošević / Wikimedia Commons

NFT-версію "Мадонни Доні" придбала 30-річна жителька Рима як подарунок для свого чоловіка-колекціонера, повідомляє "Громадське". Вона каже, що цю картину можна возити з собою всюди без митних стягнень і необхідності отримувати дозвіл на ввезення у влади.

"У середньостроковій перспективі [NFT] допоможе нам отримати додатковий виторг для музею, який можна порівняти з таким у ресторанного бізнесу. Це не зміна джерела доходу, а саме додатковий дохід", - пояснює директор Уффіці Ейке Шмідт.

Шмідт запевняє, що кожна NFT-копія картини, яка експонується в галереї, є унікальною: для кожного полотна створюють дев’ять окремих цифрових копій, щоб гарантувати автентичність того, що виставляється на продаж.

Гроші з аукціону Уффіці розподілить між собою та компанією Cinello, яка й допомагає галереї створювати цифрові копії картин, що вона продає. Загалом галерея планує продати до сотні NFT-копій картин відомих майстрів - Рафаеля, Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Тіціана Вечелліо та інших.

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18 05 2021 16:57
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