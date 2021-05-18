Галерея в Італії продала картину Мікеланджело як NFT-токен

Галерея Уффіці в італійській Флоренції продала за 140 тисяч євро на аукціоні NFT-версію картини Мікеланджело "Мадонна Доні". Частину коштів галерея витратить на відшкодування збитків через вимушене закриття на час пандемії.

NFT-версію "Мадонни Доні" придбала 30-річна жителька Рима як подарунок для свого чоловіка-колекціонера, повідомляє "Громадське". Вона каже, що цю картину можна возити з собою всюди без митних стягнень і необхідності отримувати дозвіл на ввезення у влади.

"У середньостроковій перспективі [NFT] допоможе нам отримати додатковий виторг для музею, який можна порівняти з таким у ресторанного бізнесу. Це не зміна джерела доходу, а саме додатковий дохід", - пояснює директор Уффіці Ейке Шмідт.

Шмідт запевняє, що кожна NFT-копія картини, яка експонується в галереї, є унікальною: для кожного полотна створюють дев’ять окремих цифрових копій, щоб гарантувати автентичність того, що виставляється на продаж.

Гроші з аукціону Уффіці розподілить між собою та компанією Cinello, яка й допомагає галереї створювати цифрові копії картин, що вона продає. Загалом галерея планує продати до сотні NFT-копій картин відомих майстрів - Рафаеля, Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Тіціана Вечелліо та інших.

Нагадаємо, що електронну картину художника Beeple продали за $69 млн - це рекорд для цифрових зображень