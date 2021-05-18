Галерея в Італії продала картину Мікеланджело як NFT-токен
NFT-версію "Мадонни Доні" придбала 30-річна жителька Рима як подарунок для свого чоловіка-колекціонера, повідомляє "Громадське". Вона каже, що цю картину можна возити з собою всюди без митних стягнень і необхідності отримувати дозвіл на ввезення у влади.
"У середньостроковій перспективі [NFT] допоможе нам отримати додатковий виторг для музею, який можна порівняти з таким у ресторанного бізнесу. Це не зміна джерела доходу, а саме додатковий дохід", - пояснює директор Уффіці Ейке Шмідт.
Шмідт запевняє, що кожна NFT-копія картини, яка експонується в галереї, є унікальною: для кожного полотна створюють дев’ять окремих цифрових копій, щоб гарантувати автентичність того, що виставляється на продаж.
Гроші з аукціону Уффіці розподілить між собою та компанією Cinello, яка й допомагає галереї створювати цифрові копії картин, що вона продає. Загалом галерея планує продати до сотні NFT-копій картин відомих майстрів - Рафаеля, Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Тіціана Вечелліо та інших.
Нагадаємо, що електронну картину художника Beeple продали за $69 млн - це рекорд для цифрових зображень
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