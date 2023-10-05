Генсек Ради Європи засудила удар росії по Харківщині
05 жовтня 2023, 18:28
Фото: The Council of Europe
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський удар по селу Гроза Куп’янського району Харківської області, де загинули 50 людей.
Про це генсек написала в X (Twitter).
"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, сьогодні після обіду армія рф вдарила по Харківщині: відомо про 51 загиблого.