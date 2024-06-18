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У росії засудили до 12 років українку, яка під тиском провела "акцію протесту" в москві – ЗМІ

18 червня 2024, 10:55
У росії засудили до 12 років українку, яка під тиском провела
фото: Олександра Астахова
Українку шантажував чоловік в Європі, саме тому вона поїхала до москви і "влаштувала маніфестацію".

У москві засудили до 12 років 35-річну українку за нібито розповсюдження "фейків" про війну та участь у терористичній організації.

Про це пише Медіазона.

За версією слідства, 8 травня 2023 року українка поставила колонки на вікно квартири у підмосковному місті Довгопрудному та голосно включила запис з антивоєнною промовою та гімном України. Того ж дня вона поїхала на Воробйові гори в москві і запустила повітряні кульки з прив'язаним до них біло-синьо-білим прапором, який силовики вважають прапором легіону "Свобода росії". Розгляд справи зайняв лише два дні.
 
Зазначається, що українка Христина Любашенко після початку повномасштабного вторгнення рф переїхала з дітьми, хворими мамою та дідусем із Києва у Швейцарію.

Там Любашенко познайомилась із сусідом Віталієм Юрченком, який, за словами адвокатки, "видавав себе за біженця з України". Чоловік спочатку давав жінці гроші в борг, а потім попросив поїхати до москви і за гроші провести там мирну акцію проти війни: запустити в небо жовто-сині кульки. Проте згодом умови акції змінилися. 

"Ні про прапор у кольоровій гамі біло-синьо-білий, ні про колонки, з яких має транслюватися гімн України та текст, жодної мови на той момент не йшлося", – наголосила адвокатка.

Саме Юрченко, каже захист, купив Любашенко квиток в один кінець і винайняв квартиру у москві. Він же ретельно контролював пересування жінки та давав їй доручення.

У травні 2023 року українка приїхала до москви, після чого Юрченко сказав їй виставити з вікон колонки з антивоєнною промовою та гімном України, а за відмову – погрожував нашкодити дітям, пише видання. Вона погодилась, і за кілька днів також запустила білі повітряні кулі, із біло-синьо-білим прапором, після чого її затримали.

Адвокатка також звернула увагу на те, що правоохоронці, які затримали Любашенко, заздалегідь мали інформацію про підготовку нею акції з кульками, хоча вона нікому про неї не повідомляла. 

Спершу Христина перебувала в ізоляторі тимчасового тримання, а вже 17 червня другий Західний окружний військовий суд засудив 35-річну українку Христину Любашенко до 12 років ув'язнення, визнавши її винною у нібито поширенні "фейків" про війну та участі в терористичній організації.

Адвокат просила суд закрити справу через відсутність ознак складу злочину. Христина Любашенко у дебатах виступала українською мовою. Винною себе вона не визнає: "Як це діло сталося, я думаю, вам усім зрозуміло".

 

українкивійна в Українізасудженняросія окупанти

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