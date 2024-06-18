У росії засудили до 12 років українку, яка під тиском провела "акцію протесту" в москві – ЗМІ
У москві засудили до 12 років 35-річну українку за нібито розповсюдження "фейків" про війну та участь у терористичній організації.
Про це пише Медіазона.
Там Любашенко познайомилась із сусідом Віталієм Юрченком, який, за словами адвокатки, "видавав себе за біженця з України". Чоловік спочатку давав жінці гроші в борг, а потім попросив поїхати до москви і за гроші провести там мирну акцію проти війни: запустити в небо жовто-сині кульки. Проте згодом умови акції змінилися.
"Ні про прапор у кольоровій гамі біло-синьо-білий, ні про колонки, з яких має транслюватися гімн України та текст, жодної мови на той момент не йшлося", – наголосила адвокатка.
Саме Юрченко, каже захист, купив Любашенко квиток в один кінець і винайняв квартиру у москві. Він же ретельно контролював пересування жінки та давав їй доручення.
У травні 2023 року українка приїхала до москви, після чого Юрченко сказав їй виставити з вікон колонки з антивоєнною промовою та гімном України, а за відмову – погрожував нашкодити дітям, пише видання. Вона погодилась, і за кілька днів також запустила білі повітряні кулі, із біло-синьо-білим прапором, після чого її затримали.
Адвокатка також звернула увагу на те, що правоохоронці, які затримали Любашенко, заздалегідь мали інформацію про підготовку нею акції з кульками, хоча вона нікому про неї не повідомляла.
Адвокат просила суд закрити справу через відсутність ознак складу злочину. Христина Любашенко у дебатах виступала українською мовою. Винною себе вона не визнає: "Як це діло сталося, я думаю, вам усім зрозуміло".