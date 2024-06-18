У росії засудили до 12 років українку, яка під тиском провела "акцію протесту" в москві – ЗМІ

Українку шантажував чоловік в Європі, саме тому вона поїхала до москви і "влаштувала маніфестацію".

У москві засудили до 12 років 35-річну українку за нібито розповсюдження "фейків" про війну та участь у терористичній організації.

Про це пише Медіазона.

За версією слідства, 8 травня 2023 року українка поставила колонки на вікно квартири у підмосковному місті Довгопрудному та голосно включила запис з антивоєнною промовою та гімном України. Того ж дня вона поїхала на Воробйові гори в москві і запустила повітряні кульки з прив'язаним до них біло-синьо-білим прапором, який силовики вважають прапором легіону "Свобода росії". Розгляд справи зайняв лише два дні.

Зазначається, що українка Христина Любашенко після початку повномасштабного вторгнення рф переїхала з дітьми, хворими мамою та дідусем із Києва у Швейцарію.